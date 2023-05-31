أردوغان يؤكد أن تركيا لن تعود إلى النظام البرلماني

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تعود إلى النظام البرلماني الذي كانت تشكل فيه حكومات غير مستقرة لأشهر قليلة ثم تسقط.

وقال أردوغان إن "نتائج الانتخابات، أكدت من جديد دعم الشعب التركي للنظام الرئاسي، ورفضه للنظام البرلماني القديم، وأظهرت أن الشعب التركي قد وضع نقطة لحديث المعارضة عن العودة للنظام البرلماني القديم".

وشدد على أن "تركيا لن تعود بعد الآن للنظام الذي كانت تشكل فيه حكومات غير مستقرة لـ6 أو 7 أشهر ثم تسقط"، مشيرا إلى "أننا ناضلنا من أجل تكريس مبدأ الفصل بين السلطات ولم نكن قادرين على تعيين موظف واحد في إحدى الفترات".

ورأى أن "التجاذبات السياسية بين مؤسسات الدولة أبرز المشكلات التي واجهت تركيا"، معتبرا "أننا أضعنا سنوات ذهبية في تجاذبات سياسية أدت إلى خسائر بمليارات الدولارات".

وجزم أردوغان "أننا لن نسمح لأي كان بإساءة استخدام القانون ولن نفعل نحن ذلك. كما لن نسمح بعودة الأيام السابقة وإضاعة المكاسب التي حصل عليها شعبنا".

المصدر: RT