تدشين أولى رحلات الحجاج الأتراك عبر "طريق مكة" (فيديو)

دشنت تركيا أولى رحلات ضيوف الرحمن عبر مبادرة "طريق مكة" السعودية، لتسهيل عبور الحجاج بإكمال جميع إجراءات السفر والمناسك قبل الوصول إلى المملكة لأداء الحج لعام 2023.

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وتشمل المبادرة التي تطبق أول مرة في تركيا، استلام الحقائب وتجهيزها وختم الجوازات للحجاج من اسطنبول، لتكون عملية الدخول سهلة وميسرة إلى المملكة مباشرة ومنها إلى حافلات النقل وصولا للفنادق.

وشارك في تدشين المبادرة من الجانب التركي رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ووالي اسطنبول علي يرلي قايا.

ومن الجانب السعودي سلمان بن عبد العزيز اليحيى مدير عام قسم الجوازات بوزارة الداخلية، والقائم بالأعمال محمد الحربي، فضلا عن مسؤولين آخرين.

و"طريق مكة" مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن ركائز رؤية السعودية لعام 2030، وتطبق منذ سنوات بعدة دول.

وخلال تدشين المبادرة وتوديع أول قافلة للحجاج، قال رئيس الشؤون الدينية التركي: "اليوم يوم سعيد، قوافل الحجاج نودعها من اسطنبول، ونشهد حدثا جديدا وهو تطبيق إجراءات كانت تجري بالمطارات السعودية ستؤدي إلى راحة للحجاج في المطارات التركية".

#إسطنبول.. تدشين أولى رحلات ضيوف الرحمن عبر مبادرة "طريق مكة" #السعودية، لتسهيل عبور الحجاج الأتراك بإكمال جميع إجراءات السفر والمناسك قبل الوصول إلى المملكة لأداء #الحج لعام 2023 https://t.co/BKH4zI7sJlpic.twitter.com/QXoQpANwP0 — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 30, 2023

وأضاف أرباش في تصريح للصحفيين: "بفضل المبادرة يخرج الحجاج من المطار مباشرة للفندق، وتخفف من الأعباء والانتظار وإعطاء البصمات".

ومعربا عن شكره للمسؤولين السعوديين، زاد أرباش: "هذه التسهيلات في اسطنبول خدمة جميلة نشكر عليها أيضا المؤسسات التركية وكل الجهات المختصة في البلدين".

ومنذ 5 أعوام، تطبق مبادرة "طريق مكة" لتسهيل عبور الحجاج للسعودية، في 5 دول هي المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش، وللمرة الأولى في تركيا وكوت ديفوار.

المصدر: الأناضول