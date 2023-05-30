قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي في إسرائيل لتقييم "القبضة الساحقة"

وصل قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي "سنتكوم"، مايكل كوريلا، إلى إسرائيل صباح الثلاثاء، في زيارة يقوم بها لتقييم الوضع في إطار مناورة "القبضة الساحقة".

وجاءت الزيارة إلى مقر وحدة الاستخبارات 504، التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية.

وتم استعراض العمليات الأخيرة التي قامت بها الوحدة، خلال الزيارة والتي ساهمت بشكل ملموس في أمن إسرائيل.

كما أقيمت ندوة عملياتية برئاسة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، بحث خلالها القادة في قضايا التعاون مع الجيش الأمريكي

وحضر قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي "سنتكوم" مايكل كوريلا، جلسة تقييم الوضع في إطار مناورة "القبضة الساحقة"، حيث تم شرح كيفية اختبار التمرين لجاهزية جيش الدفاع للتعامل مع اندلاع معركة في عدد من الساحات بشكل متزامن، وتناول أساليب القتال المبتكرة والقدرات العسكرية الملاءمة مع التركيز على الشراكة العملياتية مع الجيش الأمريكي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عن انطلاق مناورة أسماها "القبضة الساحقة" العسكرية، والتي ستستمر أسبوعين، على مستوى القيادة العسكرية.

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المصدر: RT