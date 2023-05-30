بوريل: الاتحاد الأوروبي قد يتخذ إجراءات ضد كوسوفو وصربيا

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إنه لايستبعد أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد كوسوفو وصربيا إذا واصلت الأطراف المواجهة وعرقلت التطبيع.

وأضاف في اجتماع مشترك "يتم إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتطورات في الاجتماع الحالي للجنة السياسية والأمنية، وتجري مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا استمرت الأطراف في عرقلة تنفيذ خطوات خفض التصعيد المقترحة".

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وأضاف أن ممثليه موجودون في كوسوفو ويبحثون عن سبل لخفض التصعيد.

وقد تجمع المئات من صرب كوسوفو صباح أمس الاثنين أمام المباني الحكومية المحلية شمال الإقليم غير المعترف باستقلاله عن صربيا، وطالبوا بسحب شرطة كوسوفو، واستدعاء رؤساء البلديات من ألبان كوسوفو، والذين كان قد تم "انتخابهم" في انتخابات مزعومة، قاطعها الصرب في كوسوفو.

وقد تم توزيع جنود من وحدة "الناتو" التابعة لقوة كوسوفو مع وسائل لتفريق المظاهرات بالقرب من مباني بلديات زفيكان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك، وخلفهم توجد قوة كبيرة من شرطة كوسوفو تمنع صرب كوسوفو من الاقتراب من المباني.

المصدر: نوفوستي