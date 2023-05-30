يستخدم فيها لأول مرة خلايا "التحكم الطيفية".. الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق مناورة "القبضة الساحقة"

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، عن انطلاق مناورة ما أسماها "القبضة الساحقة" العسكرية والتي ستستمر على مدار أسبوعين، على مستوى القيادة العسكرية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في "تويتر": القبضة الساحقة.. انطلاق المناورة الرئيسية على مستوى القيادة العامة لجيش الدفاع على أن تستمر لمدة حوالي أسبوعين، حيث ستحاكي القتال متعدد الجبهات جوا، وبحرا، وبرا، وعبر السبكتروم والفضاء الإلكتروني السايبر، وستختبر المناورة جاهزية جيش الدفاع لخوض معركة طويلة الأمد وكثيفة".

وأضاف أدرعي: "ستشارك في المناورة قوات جيش الدفاع في الخدمة النظامية والاحتياط، من كافة قيادات المناطق العسكرية، والأسلحة والهيئات، وستتمرن القوات على التعامل مع التحديات والأحداث المندلعة في عدة ساحات من القتال بشكل متزامن".

وأوضح المتحدث قائلا: "في إطار المناورة، سيجرى تمرين لقيادة المنطقة الشمالية حيث سيتركز خلال الأسبوع الأول على تمرين فرقة (الجليل) وخلال الأسبوع الثاني سيتركز على تمرين (فرقة 36)، هذا وسيتم كذلك التمرن على الخطط العملياتية في الحيز المدني وكذلك الجهود الرامية لإنقاذ الأرواح في الجبهة الداخلية".

واستطرد: "كما سيتم ولأول مرة التمرن على تشغيل خلايا التحكم الطيفية التي يتمثل دورها في بلورة صورة الوضع في مجال قتال السبكتروم، وفي إطار التمرين، ستلاحظ حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية والمدرعة، والقطع الجوية والبحرية.. تم التخطيط لإجراء التمرين كجزء من خطة التدريبات لعام 2023".

وستشارك في المناورة قوات جيش الدفاع في الخدمة النظامية والاحتياط، من كافة قيادات المناطق العسكرية، والأسلحة والهيئات. وستتمرن القوات على التعامل مع التحديات والأحداث المندلعة في عدة ساحات من القتال بشكل متزامن. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2023

المصدر: RT