أنقرة تدين "إطلاق الجانب السوري النار" على قارب صيد تركي في المياه الدولية

أدانت السلطات التركية، اليوم الاثنين، "إطلاق الجانب السوري النار" على قارب صيد تركي في المياه الدولية، ما أدى إلى إصابة صيادين تركيين بجروح طفيفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانغو بيلغيتش، في بيان: "ندين إطلاق سفينتين تابعتين لقوات الأمن السورية النار، يوم الأحد، على قارب الصيد التركي (محمود كان-1) في المياه الدولية".

وأضاف أن أنقرة "ستتابع هذا الحادث المؤسف عن كثب".

يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن في مقابلة مع صحيفة حرييت مؤخرا أن بلاده قررت تشكيل لجنة مهمتها إعداد خارطة طريق وخطة عمل "لتطبيع العلاقات مع سوريا".

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المصدر: وكالات