وزير ألماني يحث بلاده لتغيير مسارها السياسي تجاه تركيا عقب فوز أردوغان

قال وزير الأغذية والزراعة الألماني جيم أوزدمير، إن على برلين تغيير مسارها السياسي تجاه تركيا بشكل جذري، عقب إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية.

وأضاف الوزير الألماني ذو الأصول التركية في حديثة للصحفيين اليوم الاثنين: " نقطة التحول التي جاءت أخيرا في العلاقات مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، مطلوبة الآن في إطار العلاقات مع القومية التركية المتطرفة وفي العلاقات مع الأصولية".

وتابع: "سيكون لإعادة انتخاب أردوغان رئيسا لتركيا عواقب ملموسة على المجتمع الألماني، وذلك لأن العديد من أئمة الدين العالميين في ألمانيا مرسلون من قبل السلطات الدينية التركية".

ويعتقد أوزدمير أن "برلين بحاجة لبحث العواقب التي ستترتب عن إرسال السلطات الدينية التركية لجيل جديد من الأئمة الأكثر قومية، وأكثر أصولية دينية، وما سيكون له تأثير كبير على الأطفال في ألمانيا".

وبعد فوز أردوغان في الجولة الانتخابية الرئاسية الثانية، انتقد أوزدمير عبر "تويتر" جميع الأتراك القاطنين في ألمانيا المؤيدين لأردوغان.

وكتب في تغريدته: "اتخذت تركيا خيارها، وأنا مهتم بما يحدث في ألمانيا، حيث يحتفل أنصار أردوغان، الغير مسؤولين عن عواقب اختيارهم، الناس في تركيا سوف يجيبون عنهم: الفقر وانعدام الحرية، إنهم غاضبون بشكل مبرر، ونحن بحاجة للحديث عن هذا".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

المصدر: تاس