صرح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، في مؤتمر الأمن الدولي GLOBSEC ​​يوم الاثنين، بأن السياسة الخارجية التشيكية تستند إلى حقيقة أن روسيا ستشكل تهديدا لعقد من الزمن.

وقال في المؤتمر في براتيسلافا، الذي بُث على موقع "يوتيوب": "السياسة الخارجية التشيكية تستند إلى افتراض أن روسيا ستشكل تهديدا لأوروبا لمدة عقد".

وأضاف وزير الخارجية التشيكي، أن أوروبا ليست مستعدة بعد لمواجهة مطولة مع روسيا، لكن مع كل حزمة من العقوبات، في رأيه، تقترب من "موقف أكثر فائدة".

وفي 24 فبراير 2022، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.

المصدر: نوفوستي