إسرائيل تعلن إنهاء سلسلة تجارب على منظومة دفاعية بحرية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنهاء سلسلة تجارب ناجحة على منظومة دفاعية بحرية جديدة تحمل اسم القبة الحديدية البحرية.

وقالت الوزارة في بيان إن "البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي أكملت بنجاح سلسلة من اختبارات الاعتراض متعددة الأنظمة والطبقات باستخدام النسخة البحرية من نظام القبة الحديدية "ساعر 6- Magen"، في لحظة تاريخية أخرى لتعزيز قدرات إحدى السفن الثمينة التابعة للبحرية".

وذكرت أن "القبة الحديدية البحرية، المعروفة باسم "C-Dome"، هي مشروع مشترك بين البحرية ومنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO)، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية"، مؤكدة أن "C-Dome نجحت في اعتراض أهداف متقدمة تمثل تهديدات للبنية التحتية لدولة إسرائيل وأصولها الاستراتيجية في منطقتها الاقتصادية الخالصة".

وأفادت الوزارة بأن "البحرية الإسرائيلية كانت أجرت في نوفمبر 2022، اختبار اعتراض C-Dome ناجحا، لكن اختبار اليوم الاثنين تضمن مجموعة أوسع بكثير من التهديدات الحالية والمستقبلية التي قد تواجهها سفن Magen مثل صواريخ كروز والطائرات بدون طيار".

المصدر: "جيروزاليم بوست"