أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مخازن ومستودعات أسلحة وأهداف محددة بمطارات في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "شنت القوات الروسية الليلة ضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو ضد أهداف عسكرية معادية في المطارات في أوكرانيا، وتم تدمير مراكز قيادة ومراكز رادار، ومعدات طيران ومرافق تخزين ومستودعات أسلحة وذخائر مختلفة.

كما تم خلال الـ24 ساعة الماضية:

في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف ولوغانسك، وتصفية نحو 65 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك، وتدمير مدافع هاوتزر D-20 و D-30

في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية نحو 55 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفع هاوتزر D-20 ، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

في محور دونيتسك نتيجة العمليات القتالية تم تصفية 145 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاورتز D-30، في منطقة أورلوفكا، تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودعين بذخيرة لواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات الأوكرانية

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات الأوكرانية نحو 140 جنديا، وتم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-30، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.

في محور خيرسون، تم تصفية نحو 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

إصابة حظيرة أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للواء الدفاع الإقليمي 126 بالقرب من قرية بيريسلاف بمنطقة خيرسون.

في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك، أصابت قواتنا الوحدات الأوكرانية التالية: مركز القيادة والمراقبة للوحدة ومستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية.

اعترضت دفاعاتنا الجوية ثلاثة صواريخ ستورم شادو كروز و13 قاذفة صواريخ HIMARS.

تم تدمير 14 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية