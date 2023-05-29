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عملية من نوع خاص.. "صرصور" يسقط جرحى وسط تل أبيب! (صور)

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عملية من نوع خاص..
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شهد أحد مقاهي تل أبيب في إسرائيل يوم السبت الماضي حادثة فريدة من نوعها، حيث تسبب صرصور بحالة من الفوضى والهلع، مما أدى لسقوط جرحى.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن صرخات امرأة مرتعبة داخل مقهى "ديزنغوف"، أثارت الفوضى والذعر على نطاق واسع في المكان، حيث بدأ الناس بالفرار في كل الاتجاهات خوفا من هجوم.

عملية من نوع خاص..

وهرعت وحدات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وتم تمشيط المقهى والقبض على المشتبه بهم. وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب الصراخ هو رؤية صرصور تحت الطاولات ما أثار فزعها، ليعتقد رواد المقهى أن هناك خطرا أمنيا.

وتسبب الحادث بإصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطم الزجاج أثناء محاولتهما الفرار من المكان.

عملية من نوع خاص..

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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