بيلاروس تستلم مجموعة جديدة من أنظمة "إس – 400" من روسيا

أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع البيلاروسية، عن وصول مجموعة جديدة من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس – 400" من روسيا إلى بيلاروس.

ووفقا لبيان الوزارة: "وصلت مجموعة جديدة من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس – 400 الروسية، إلى جمهورية بيلاروس. وفي المستقبل القريب، ستتولى الأنظمة مهامها القتالية". وأضاف البيان، "أكمل جنود بيلاروس في سلاح المدفعية المضاد للطائرات، دورة تدريبية كاملة للاستخدام القتالي للمنظومة في ساحات التدريب الروسية".

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن بيلاروس تواصل تنفيذ تدابير لبناء القدرات القتالية لمجموعة القوات الإقليمية، بما في ذلك تجهيز التشكيلات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة بأسلحة حديثة جديدة.

المصدر: تاس