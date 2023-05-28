الاستخبارات العراقية تستدرج "إرهابيين خطيرين" من دولة مجاورة

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن استدراج "إرهابيين خطيرين" من دولة مجاورة.

وذكرت في بيان صحفي أن "وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من استدراج إرهابيين خطيرين من إحدى دول الجوار أحدهما عمل قناصا والآخر في التسليح والتفخيخ إبان التحرير في نينوى".

وأضافت أن "العملية استمرت عدة أيام حتى ألقي القبض عليهما بعد استدراجهما من إحدى دول الجوار في محافظة نينوى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل".



المصدر: RT