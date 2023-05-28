محاولة أوكرانية فاشلة لاستهداف مصفاة تكرير نفط في إقليم كراسنودار بطائرات مسيرة

كشف مقر العمليات في إقليم كراسنودار عن محاولة عدة مسيرات الاقتراب من مصفاة إيلسكي لتكرير النفط في الإقليم، مضيفا أنه تم القضاء عليها دون إلحاق أي ضرر بالمصنع.

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وجاء في بيان صدر عن المقر: "وفقا لخدمة الإرسال الموحد في منطقة سيفيرسكي، تمت في الساعة 02:00 تقريبا من صباح اليوم الأحد محاولة لاقتراب عدة مسيرات مجهولة الهوية من أراضي مصنع إيلسكي لمعالجة النفط. وتم القضاء عليها كلها".

وأضاف البيان أن البنية التحتية للمصنع لم تتضرر جراء الحادث، وأكد عدم وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن هذا المصنع كان قد تعرض في 4 و5 مايو الجاري لهجمات بالمسيرات. وتم إطفاء الحرائق الناتجة آنذاك على الفور دون وقوع أضرار أو إصابات.

المصدر: نوفوستي