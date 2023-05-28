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حاكم خيرسون: قرار الانسحاب خلف نهر الدنيبر من وجهة نظر عسكرية كان صحيحا

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حاكم خيرسون: قرار الانسحاب خلف نهر الدنيبر من وجهة نظر عسكرية كان صحيحا
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صرح القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، بانه واجه صعوبة في قبول قرار الانسحاب، مؤكدا أن الأمر من وجهة نظر عسكرية كان صحيحا تماما.

وقال سالدو في مقابلة صحافية: "فضل الجيش خيار تسوية خط التماس على طول نهر الدنيبر. من وجهة نظر عسكرية هذا الفعل صحيح".

وأشار المسؤول، إلى أنه يمكن بناء خط دفاعي قوي إلى حد ما على طول نهر الدنيبر، لأنه يمثل حاجزا طبيعيا كبيرا. وقارن سالدو خيرسون بستالينغراد من حيث أهميتها في النزاع الأوكراني، وأشار إلى أن نقطة التحول في العملية الخاصة قد تم تجاوزها بالفعل.

وفي وقت سابق، وصف سالدو قيادة القوات الأوكرانية بالنازيين، بسبب طرق وآليات إرسال الجنود إلى الجبهة.

المصدر: FAN

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