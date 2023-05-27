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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اندلاع حريق داخل معسكر قرب مستوطنة معاليه ادوميم

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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اندلاع حريق داخل معسكر قرب مستوطنة معاليه ادوميم
AP
صورة أرشيفية
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ليل السبت الأحد، باندلاع حريق كبير بالقرب من مستوطنة معاليه ادوميم ، وانتشر داخل قاعدة معسكر "يشاي".


وبينت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم استدعاء فرق إطفاء إضافية إلى مكان الحادث لتلافي الأضرار التي لحقت بالأدوات الهندسية والمستودعات في القاعدة؟

في حين أكد الجيش الإسرائيلي أنه "لم تقع إصابات بشرية ولم تتسبب النيران بأضرار".

المصدر:  إذاعة الجيش الإسرائيلي

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