إذاعة الجيش الإسرائيلي: اندلاع حريق داخل معسكر قرب مستوطنة معاليه ادوميم

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ليل السبت الأحد، باندلاع حريق كبير بالقرب من مستوطنة معاليه ادوميم ، وانتشر داخل قاعدة معسكر "يشاي".



وبينت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم استدعاء فرق إطفاء إضافية إلى مكان الحادث لتلافي الأضرار التي لحقت بالأدوات الهندسية والمستودعات في القاعدة؟

في حين أكد الجيش الإسرائيلي أنه "لم تقع إصابات بشرية ولم تتسبب النيران بأضرار".

צוותי כיבוי נוספים הוקפצו למקום במטרה למנוע פגיעה בכלים הנדסיים ובמחסנים בבסיס; צה"ל: אין נפגעים ולא נגרם נזק בשריפה@Doron_Kadoshhttps://t.co/ObduevnKq3 — גלצ (@GLZRadio) May 27, 2023

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي