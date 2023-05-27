السفير الروسي لدى لندن: مدة الصراع في أوكرانيا تعتمد على مدى تصعيد الغرب للأحداث

قال السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، إن مدة الصراع الأوكراني تعتمد على مدى تصعيد دول حلف الناتو للأحداث، وتحديدا الجهود البريطانية.

وأوضح كيلين في حديث لشبكة "بي بي سي"، ردا على سؤال حول المدة المتوقعة لاستمرار الأزمة الأوكرانية، قائلا: "هذا يعتمد على جهود بريطانيا وحلف الناتو في تصعيد النزاع".

أضاف أن موسكو لم تتخذ حتى اللحظة أية إجراءات جادة وخطيرة للرد على خطوات حلفاء كييف التصعيدية، واصفا وهم الغرب "بإمكانية انتصار أوكرانيا على روسيا بالخطأ الكبير".

وتابع: "بالطبع عاجلا أم آجلا سيكون لهذا التصعيد بعد جديد نحن في غنى عنه، بينما في وسعنا إحلال السلام غدا باتفاق جميع الأطراف".

وشدد على أن قرار الغرب إمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، وتسليمها صواريخ كروزStorm Shadow بعيدة المدى لكييف، جزء من مساهمة الغرب في تصعيد الأزمة الأوكرانية.

وأكد أن موسكو ليست قلقة من إمكانية تزويد أوكرانيا بمقاتلات "أف-16" الأمريكية، فهذا الخطة لن تقلب الموازين لصالح أوكرانيا، وكل ما ستضيفه لهذا الصراع هو عدد الآليات العسكرية الغربية المدمرة في النزاع.

ونفى كيلين أيضا الاتهامات الأوكرانية التي تفيد بارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب بحق الأوكرانيين، خلال الصراع.

المصدر: تاس