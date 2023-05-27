فوتشيتش لن يترك صفوف الحزب التقدمي الصربي

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه لن يترك الحزب التقدمي الصربي أبدًا، على الرغم من تركه لمنصب رئيسه.

وكتب رئيس الدولة اليوم السبت تغريدة على "تويتر": "أنا أحب الحزب التقدمي الصربي ولن أتركه أبدًا ما دمت على قيد الحياة. لم يخطر ببالي أبدًا أن أفارقه. العديد من الانتصارات المشتركة الجديدة تنتظرنا، يحيا الحزب التقدمي الصربي، وتحيا صربيا، شكرًا لكم على كل شيء".

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في وقت سابق يوم السبت، أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الصربي ميلوس فوتشيفيتش، عقب الجزء المغلق من اجتماع حزب الشعب الاشتراكي، أعلن أنه أصبح الرئيس الجديد للحزب.

فوتشيتش اقترح ترشيح وزير الدفاع، فوتشيفيتش، لمنصب الزعيم الجديد للحزب التقدمي الصربي، مؤكدا أنه "أفضل من يعرف الحزب" كما أنه "يحب الحزب التقدمي الصربي".

تم إنشاء الحزب التقدمي الصربي من قبل فوتشيتش والرئيس الصربي السابق توميسلاف نيكوليتش في عام 2008.

منذ 29 سبتمبر 2012، ظل فوتشيتش يشغل منصب رئيس الحزب.

في 28 نوفمبر 2021، أعلن الزعيم الصربي أنه يقود الحزب التقدمي الصربي الحاكم إلى الانتخابات للمرة الأخيرة (التي أجريت في 3 أبريل 2022).

في عام 2017، وفي عام 2022، تم انتخابه رئيسًا للبلاد بدعم الحزب التقدمي الصربي. وتنتهي فترة ولايته كرئيس للدولة في عام 2027.

المصدر: تاس