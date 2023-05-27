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خبراء أميركيون: بعد أرتيموفسك الهدف الروسي التالي تشاسيف يار

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خبراء أميركيون: بعد أرتيموفسك الهدف الروسي التالي تشاسيف يار
Legion-Media
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يعتقد محللو مجلة "ميليتاري واتش" أنه بعد سيطرة الجيش الروسي على أرتيموفسك قد تفقد أوكرانيا السيطرة على مدينة تشاسيف يار.

يتوقع المحللون الغربيون أن يكون الهدف التالي للهجوم الروسي هو مدينة تشاسيف يار الواقعة غربي أورتيموفسك

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وأعادت المقالة للأذهان تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي عبر في وقت سابق عن خشيته من أن خسارة أرتيموفسك، تمهد لخسارة القوات المسلحة الأوكرانية مدنا كبيرة مثل سلافيانسك وكراماتورسك.

مدينة أورتيموفسك التي أصبحت تحت سيطرة روسيا تتمتع بأهمية استراتيجية خطيرة بسبب المراكز اللوجستية التي تمر عبرها.

في العشرين من مايو، أعلن مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، أن القوات الروسية استكملت سيطرتها على أرتيموفسك بعد أكثر من 220 يوما من القتال.

المصدر:  ريا نوفوستي.

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