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التحقيق مع قائد السيارة التي صدمت بوابات رئاسة الوزراء في لندن بتهمة "غير ذات صلة"

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التحقيق مع قائد السيارة التي صدمت بوابات رئاسة الوزراء في لندن بتهمة
Legion-Media
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أفرجت الشرطة البريطانية عن قائد السيارة التي صدمت بوابات داونينغ ستريت حيث مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن، مع استمرار التحقيقات بعد توجيه تهمة "غير ذات صلة".  

وأعلنت شرطة مدينة لندن اعتقال الرجل البالغ 43 عاما في مكان الحادثة الخميس للاشتباه بارتكابه عمل جرمي وقيادته المتهورة، لكنها أطلقت سراحه مع بقائه رهن التحقيق في ما يتعلق بالقضية.

ووجهت له الشرطة تهمة "غير ذات صلة" تتعلق بــ "صور غير لائقة لأطفال". ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بلندن السبت.

أظهرت مشاهد مسجلة الخميس سيارة فضية اللون تسير بسرعة محدودة في وايت هول، حيث الكثير من مقار الوزارات، وصدمت السيارة البوابات المعدنية الكبيرة التي تحمي المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت قبل أن تتوقف.

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وقالت الشرطة إنه لم تسجل أي إصابات في الحادثة، ولم تتعامل مع الحادثة على أنها "مرتبطة بالإرهاب".

أقيمت بوابات كبيرة عند المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت في 1989 عقب هجمات للجيش الجمهوري الإيرلندي في لندن.

والبوابات هي خط الحماية الأول مع انتشار عناصر شرطة مسلحين عند المدخل.

وتخضع السيارات الرسمية التي تدخل الشارع عادة لإجراءات تفتيش قبل أن يتم إنزال الأعمدة المقواة للسماح لها بالمرور.

المصدر:AFP

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