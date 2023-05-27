بوتين يعلن عن تأسيس "وسام غاغارين" لاستحقاقات الفضاء

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم بإصدار جائزة رسمية جديدة تحمل اسم رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، "وسام غاغارين".

ووفقا للمرسوم، سيتم منح الطلب للاستحقاق في مجال الملاحة الفضائية، على سبيل المثال، لرحلة مركبة فضائية مأهولة ناجحة. وسيتم منح الجائزة أيضا للإنجازات البارزة في تدريب العلماء والمهندسين وغيرهم من المتخصصين في هذا المجال، وللإنجازات في تطوير وإنتاج واختبار وتشغيل الصواريخ والفضاء بدون مشاكل، في إنشاء وتنفيذ جديد التقنيات والبحوث.

كما يمكن منح "وسام غاغارين" للمواطنين الأجانب للمشاركة الفعالة في التعاون مع روسيا في مجال الفضاء.

كما أشار المرسوم، إلى أن سببا آخر، هو مزايا تنفيذ سياسة الدولة في مجال الفضاء، بما في ذلك مصالح الدفاع والأمن في روسيا الاتحادية.

يوري ألكسيفيتش غاغارين هو رائد فضاء سوفيتي، وأول إنسان تمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض في 12 أبريل 1961، على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك – 1".

المصدر: RT + وكالات