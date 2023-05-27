بايدن يكشف سبب مغادرته لمنزله مؤقتا وإقامته في كامب ديفيد

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يستطيع العودة إلى المنزل الذي يقيم فيه بطلب من جهاز الخدمة السرية، الذي يقوم بتجهيز المنزل ليصبح مقاوما للرصاص.

وقال الرئيس المريكي في تصريح صحفي إن "سبب ذهابي إلى كامب ديفيد هو أن ... جهاز الخدمة السرية يعمل الآن في منزلي، على جعله مضادا للرصاص. لذلك لا يمكنني العودة إلى المنزل".

وأوضح بايدن أنهم أبلغوه بأنه لا يستطيع العودة إلى المنزل خلال خمسة أسابيع.

وغادر الرئيس المريكي منزله مؤقتا وذهب إلى كامب ديفيد، حيث سيكون من الأنسب له أن يصل إلى حفل تخرج حفيدته يوم الأحد المقبل.

المصدر: نوفوستي