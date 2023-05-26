بايدن يقطع خطابه بسبب حالة إغماء خلفه (فيديو)

اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مقاطعة خطابه في البيت الأبيض، يوم الجمعة، بعد أن أغمي على إحدى لاعبات فريق كرة السلة النسائي بجامعة ولاية لويزيانا، في حدث لتكريم الفريق.

ووقعت الحادثة أثناء كلمة الرئيس الأمريكي، التي هنأ خلالها لاعبات كرة السلة بفوزهن في البطولة الجامعية.

وتوقف خطاب الرئيس الأمريكي، لعدة دقائق بعد حالة الإغماء وسط الفريق الحائز على البطولة الجامعية.

وقدم الأطباء للرياضية الإسعافات الأولية، وتم إخراجها على كرسي متحرك.

وبعد استئناف الخطاب، أكد بايدن أن كل شيء على ما يرام مع الرياضية التي فقدت وعيها أثناء الخطاب.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس