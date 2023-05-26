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بوتين يبحث مع رئيس البرازيل الشراكة الاستراتيجية والتعاون في إطار "بريكس"

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بوتين يبحث مع رئيس البرازيل الشراكة الاستراتيجية والتعاون في إطار
Legion-Media
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في اتصال هاتفي الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، وأعرب عن الاهتمام بتطويرها

وجاء في بيان صدر الجمعة عن المكتب الصحفي التابع للكرملين: "تمت مناقشة بعض الجوانب الموضوعية للشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، وتم التعبير عن الاهتمام المتبادل بتطويرها التدريجي الإضافي وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات".

وأضاف البيان: "كما ناقش الزعيمان القضايا المتعلقة بالعمل المشترك داخل مجموعة بريكس ومنصات أخرى متعددة الأطراف". وتم التأكيد على أن المحادثة كانت بناءة وذات مغزى.

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المصدر: ريا نوفوستي

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