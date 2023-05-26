أكد القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمامه فرصة "لتغيير كل شيء" وإنهاء النزاع في أوكرانيا بالكف عن اتباع "تعليمات" الغرب.

وقال سالدو: "بمجرد وصوله إلى السلطة (زيلينسكي)، تغير على الفور إلى الأسوأ، وخان شعبه وبلده. إنه مجرد خائن. كانت لديه فرصة، ولا تزال لديه فرصة".

وأضاف: "يمكنه تغيير كل شيء إذا رفض تلك التعليمات التي تم تخديره بها. ستكون لديه فرصة للدخول في التاريخ باعتباره الرجل الذي أوقف الحرب". مؤكدا أنه يعرف زيلينسكي شخصيا.

المصدر: نوفوستي