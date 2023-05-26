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الجيش الإسرائيلي ‏يطلق النار على شاب في الخليل بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن (فيديو + صورة)

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش أطلق اليوم الجمعة، ‏النار على شاب فلسطيني في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "الفلسطيني كانت بحوزته سكين حاول تنفيذ عملية طعن بمجموعة مستوطنين كانوا سيصلون إلى كنيس داخل مستوطنة "تانا عومريم" جنوب الخليل خلال "عيد الأسابيع" دون وقوع إصابات".

وقالت إن "الفلسطيني الذي تم إطلاق النار عليه في مستوطنة ناتا عومريم جنوب الخليل حالته الصحية خطيرة".

الجيش الإسرائيلي ‏يطلق النار على شاب في الخليل بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن (فيديو + صورة)  

المصدر: RT

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