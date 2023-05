تايلاند تكشف سبب عدم قدرتها حاليا على شراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية

قال الناطق الرسمي باسم سلاح الجو التايلاندي إن بلاده لن تتمكن في الوقت الحالي من إتمام صفقة شراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية، لضيق الوقت لبناء البنية التحتية اللازمة لهذه الطائرات.

وشدد في مقابلة مع صحيفة Bangkok Post، على أن الولايات المتحدة لن تتمكن من توريد هذه المقاتلات حاليا، لأنه وفقا للقواعد الأمريكية المتبعة في هذا المجال، يجب على الدولة التي تشتري هذا النوع من المقاتلات أن تقوم بإعداد البنية التحتية اللازمة لاستخدامها، وهو أمر يحتاج لحوالي 10 سنوات.

ووفقا له، ينبغي بناء بنية تحتية محددة، وينبغي توفير منظومة محددة لتدريب الطيارين وكذلك أنظمة الأمن والأمان، لأنه تم تصميم هذه الطائرات على أساس استخدام تكنولوجيا التخفي.

وذكر أن تايلاند تملك في الوقت الحالي مرافق بنية تحتية لاستخدام مقاتلات "إف-16"، بما في ذلك الأنظمة اللوجستية والخاصة بالإمداد وبالتحكم، وهي طبعا لا تصلح لاستخدامها عند تشغيل مقاتلات "إف-35".

وأضاف ممثل القوات الجوية التايلاندية: "تعتزم الولايات المتحدة مواصلة المناقشات معنا بشأن تسليم الطائرة إف-35 مع التركيز على المستقبل. في الوقت الراهن، الجانب الأمريكي على استعداد لمناقشة مع تايلاند موضوع تسليمها مقاتلات الجيل الرابع من طراز F-16 Block 70 و F-15 Strike Eagle ، والتي يمكن تسليمها بشكل أسرع والتي تفي بمتطلبات القوات الجوية التايلاندية".

في يناير 2023 ، وافقت الحكومة التايلاندية على تخصيص 398 مليون دولار للقوات الجوية لشراء أربع طائرات من طراز F-35A من الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي