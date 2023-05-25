البنتاغون: بكين لم ترد بعد على طلب واشنطن بعقد اجتماع لرؤساء الإدارات العسكرية في سنغافورة

قال مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ، إيلي راتنر، أن بكين لم ترد بعد على اقتراح واشنطن بعقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني في منتدى سنغافورة.

وأشار في تصريحاته بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن: "لم ترد بكين بعد على اقتراح واشنطن بعقد اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، على هامش منتدى سنغافورة الأمني في أوائل يونيو".

وأضاف: "قبل أسابيع قليلة، أرسل الوزير أوستن وإدارته طلبا للقاء وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو في المنتدى".

وقال راتنر: "لم يكن هناك رد على هذا الطلب، نحن على علم بالتصريحات الصينية بشأن حقيقة أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، يخضع لعقوبات.. ليس هناك شك في أن ذلك لا يؤثر على المقابلة، والعقوبات ضد وزير الدفاع الصيني ليست عقبة أمام لقاء نظيره الأمريكي ".

وأشار راتنر إلى أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة للحفاظ على "قنوات اتصال مفتوحة" مع الشركاء، بما في ذلك الشركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني أو بكين، لعقد اجتماع وزيري دفاع البلدين.

وأكد أوستن أنه يعتبر مقابلة لي شانغفو شخصيا أمرا "شديد الأهمية"، وأشار رئيس البنتاغون، إلى أنه "سيسعى جاهدا للتواصل" في منتدى سنغافورة مع نظيره الصيني.

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المصدر: تاس