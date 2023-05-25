موسكو: الأسلحة المورّدة إلى كييف يمكن أن تظهر في أي منطقة من العالم

قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن أجهزة المخابرات الغربية تنظم عمليات تسليم غير قانونية للأسلحة من أوكرانيا، والتي يمكن أن "تظهر" في أي منطقة من العالم.

وأشارت فولك لتصريحات وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، الذي التقى بنظيره الكوبي لازارو ألبرتو ألفاريز، يوم الخميس.

وأكد الوزراء، عقب الاجتماع عزمهم على مواصلة العمل المشترك على مسار مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأضافت فولك: "كولوكولتسيف شدد على أن أجهزة المخابرات الغربية، تقوم بالفعل بعمليات لإمداد غير قانوني بالأسلحة، بما في ذلك أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للدبابات على حساب الشعب الأوكراني، ويمكن أن تظهر هذه الأسلحة في أي منطقة من مناطق العالم، بما في ذلك أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ".

وأكدت أن "كولوكولتسيف أوضح مرة أخرى أن عددا من الدول الغربية تحاول تقييد أو حتى تعليق عضوية روسيا في الإنتربول".

كما قالت فولك: "إن تسييس التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون يأتي بنتائج عكسية ويضر بالمصالح المشتركة لمكافحة الجريمة عبر الحدود".

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المصدر: نوفوستي