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شويغو: الولايات المتحدة تستخدم التنظيمات المسلحة في أفغانستان لزعزعة أمن المنطقة

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شويغو: الولايات المتحدة تستخدم التنظيمات المسلحة في أفغانستان لزعزعة أمن المنطقة
Sputnik
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الولايات المتحدة تعتزم استخدام إمكانات التنظيمات المسلحة غير الشرعية في أفغانستان لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

وأضاف في اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك، اليوم الخميس، أن "أفغانستان تظل بؤرة أخرى لعدم الاستقرار. التهديد الرئيسي يأتي من الجماعات المسلحة غير الشرعية، التي عززت بشكل كبير مواقعها في هذا البلد بعد وصول حركة طالبان الإسلامية إلى السلطة".

وتابع وزير الدفاع الروسي: "نعتقد أن الولايات المتحدة تعتزم استغلال إمكانات هذه التنظيمات الإرهابية لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة".

وأشار إلى أنه "لهذا الغرض، تم نقل مسلحين من  العصابات الخاضعة للرقابة، من الشرق الأوسط إلى أفغانستان".

وقال وزير الدفاع الروسي "من الممكن أن تتسلل هذه التنظيمات المسلحة للدول المجاورة، على وجه الخصوص، لارتكاب أعمال إرهابية".

المصدر: نوفوستي

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