أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 28 مسيرة أوكرانية ومستودعات ذخيرة وأسلحة وتصفية أكثر من 660 مسلحا أوكرانيا على كافة المحاور.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، وتصفية 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر D-30.

في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية نحو 65 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز Gvozdika، بالإضافة إلى مدافع D-20 و D-30.

في محور دونيتسك تم تصفية ما يصل إلى 270 من العسكريين الأوكرانيين، وتم تدمير مدفع هاوتزر D-30، ومستودعين بذخيرة الهجوم الجوي 80 و 110 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات الأوكرانية 110 جنود، وتم تدمير مدفعين هاوتزر من طراز D-30

في محور خيرسون، تم تصفية نحو 25 جنديا أوكرانيا وتدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

اعترضت دفاعاتنا 8 صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي HIMARS.

تم تدمير 28 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه وخاركوف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية