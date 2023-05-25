بسبب كلبها.. سيدة فنلندية مشتبه بها في خرق العقوبات ضد إيران

جمدت السلطات الفنلندية الحساب البنكي لسيدة تدعى ميني مونتي، المقيمة في مدينة هاينولا، والتي تمتلك كلبا يدعى إيرا، بسبب معاملة مالية تحمل اسم "Iran vakuutus" (تعني "تأمين إيرا").

وقد تعرف نظام المراقبة الآلي للبنك على كلمة "إيران" في حقل رسالة التحويل البنكي وهي اسم كلب. ولم يعرف برنامج الكمبيوتر ذلك، لكنه قرر أن الرسالة تشير إلى دولة تسمى إيران، والتي تخضع لعقوبات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي.

منع النظام بشكل آليا التحويل المالي كما تم تجميد حساب مونتي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الفنلندية، التي تشرف على مراقبة البنوك، أن عدد المعاملات المالية التي تراقبها ارتفع بسبب توسع العقوبات الاقتصادية الدولية ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية في السنوات الأخيرة.

وأضافت الهيئة أنه، كقاعدة عامة، يتم حل هذا النوع من الإشكالات الغريبة في غضون يوم واحد بعد اكتشافها.

المصدر: نوفوستي