 
مباشر

كييف: بدون أوكرانيا لن يكون الاتحاد الأوروبي والناتو هيكلين كاملين أبدا

أخبار العالم

كييف: بدون أوكرانيا لن يكون الاتحاد الأوروبي والناتو هيكلين كاملين أبدا
Sputnik
رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vdmt

صرح رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك بأن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لن يكونا هيكلين كاملين أبدا بدون أوكرانيا.

إقرأ المزيد
شولتس
شولتس "يعلن" موعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وقال ستيفانتشوك في خطاب ألقاه أمام نواب البرلمان البولندي: "يجب على العالم الحر الفهم أنه بدون أوكرانيا لن يكون الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هيكلين كاملين أبدا".

كما شكر مجلس الشيوخ البولندي على اعتماده لقرار حول دعم دخول أوكرانيا المتسارع إلى حلف الناتو وتقديم ضمانات أمنية لكييف قبل انضمامها إلى الحلف.

وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس، سابقا، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو في المستقبل المنظور، مؤكدا أن معايير الناتو تضم مجموعة من الشروط التي "لا يمكن لأوكرانيا تنفيذها حاليا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا