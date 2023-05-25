كييف: بدون أوكرانيا لن يكون الاتحاد الأوروبي والناتو هيكلين كاملين أبدا

صرح رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك بأن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لن يكونا هيكلين كاملين أبدا بدون أوكرانيا.

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وقال ستيفانتشوك في خطاب ألقاه أمام نواب البرلمان البولندي: "يجب على العالم الحر الفهم أنه بدون أوكرانيا لن يكون الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هيكلين كاملين أبدا".

كما شكر مجلس الشيوخ البولندي على اعتماده لقرار حول دعم دخول أوكرانيا المتسارع إلى حلف الناتو وتقديم ضمانات أمنية لكييف قبل انضمامها إلى الحلف.

وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس، سابقا، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو في المستقبل المنظور، مؤكدا أن معايير الناتو تضم مجموعة من الشروط التي "لا يمكن لأوكرانيا تنفيذها حاليا".

المصدر: نوفوستي