"فورين بوليسي": كييف تدرس استخدام مقاتلات إف 16 لمرافقة السفن في البحر الأسود

ذكرت مجلة فورين بوليسي أن المسؤولين في أوكرانيا وأوروبا بدأوا بدراسة سيناريوهات استخدام المقاتلات الغربية لأهداف متنوعة، بما في ذلك مرافقة السفن التي تحمل الحبوب عبر البحر الأسود.

وبحسب تقرير المجلة: "بدأ المسؤولون في أوكرانيا وفي أوروبا الشرقية بالفعل في وضع سيناريوهات لاستخدام المقاتلات الغربية، لدعم الدفاعات الجوية وحتى لمرافقة السفن التي تحمل الحبوب عبر البحر الأسود".

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بالمقابل ذكرت وسائل إعلام أخرى أن المرحلة الأولى من تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على قيادة طائرات F-16 ستعقد في بريطانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في قمة مجموعة السبع في اليابان عن نية الحلفاء البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات إف -16 الأمريكية ومقاتلات أخرى من الجيل الرابع.

من جهته قال البيت الأبيض إن التدريب سيبدأ "في الأسابيع أو الأشهر المقبلة". ومع تقدم عملبات التدريب، سيتم اتخاذ قرار بشأن من وبأي كمية ستنقل الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا. إلا أن عمليات التسليم مخططة على المدى الطويل.

بدوره، دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في تصريحات مؤخرا إلى تسليم المقاتلات F-16 إلى كييف من أجل إبقاء السفن والطائرات الروسية خارج ممر الحبوب في البحر الأسود.

ووصفت روسيا عمليات التسليم المحتملة لمقاتلات F-16 بأنها المرحلة التالية من التصعيد وحذرت من أن المعدات ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي