الخارجية الأمريكية توافق على بيع نظام NASAMS للدفاع الجوي لأوكرانيا

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة لبيع أوكرانيا نظام الدفاع الجوي NASAMS، والمعدات المرافقة له، بقيمة 285 مليون دولار.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، بأن "هذه الصفقة ستخدم أهداف ومصالح الولايات المتحدة في مجال الأمن القومي، لأنها تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بصفتها حليفا مهما في دعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

ووفقا للبنتاغون، "أوكرانيا بحاجة لبناء نظام للدفاع ضد الضربات الصاروخية والجوية الروسية، وحصولها على هذه الأسلحة، سيعزز قدرة أوكرانيا على حماية مواطنيها والبنية التحتية الوطنية الحيوية".

وأشار البنتاغون، إلى أنه تم إطلاع الكونغرس الأمريكي على هذه الصفقة، وسيتم عرضها على المجلس التشريعي للمراجعة، وسيكون أمامها شهر لاتخاذ قرار بشأن الموافقة أو الرفض.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو أوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي