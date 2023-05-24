توكاييف يشيد بالتكامل الثنائي والثلاثي داخل الاتحاد الاقتصادي الأورواسي

أشاد الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، بالتكاملات المختلفة في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي EAEU، مشيرا إلى أهمية تكامل روسيا وبيلاروس الثنائي في قوام الاتحاد.

وقال توكاييف خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي الثاني: "من المهم جدا الأخذ بعين الاعتبار وجود حقيقة تتمثل بمشاركة دولة اتحاد روسيا وبيلاروس في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وأشار إلى أن "الأساس المفاهيمي والأيديولوجي لهذا الاتحاد مهم، كونه يمثل اعترافا متبادلا بالمجتمع التاريخي للشعبين الروسي والبيلاروسي، واعترافا بالهوية الثقافية واللغوية والدينية، بصفتهما شعبا واحدا لا يمكن تفريقه".

وأوضح توكاييف العوامل المشتركة التي توحد روسيا وبيلاروس قائلا: "وجود دولة اتحادية في قوام الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سابقة فريدة في تاريخ السياسية العالمية، فدولة الاتحاد تمثل دولتين في دولة واحدة، يمثلهما إطار قانوني وسياسي وحكومي وبرلماني موحد، بنظام عسكري واقتصادي ونقدي وثقاف وإنساني واحد، وحتى الأسلحة النووية ذاتها للدولتين".

وأضاف: "هناك نوع آخر من التكامل تمثله كازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا، ونحن بحاجة لأخذه في الاعتبار أيضا، وبحث آليات عمل هذه الشراكات في ظل الظروف الراهنة، أمر ضروري تجدر مناقشته في هذا المنتدى الاقتصادي".

المصدر: نوفوستي