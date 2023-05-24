بيسكوف: بولندا دولة معادية وموسكو ملتزمة بضمان أمن بيلاروس الشقيقة

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بولندا دولة معادية لروسيا، وجدد التزام موسكو بضمان أمن بيلاروس الشقيقة، ومواجهة أي خطر بولندي وغيره يهدد بيلاروس.

وقال بيسكوف، متحدثا عن تصريحات بولندية حول التحضير لانقلاب مسلح في بيلاروس: "بولندا دولة معادية لنا. أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك، ولن أسميها غير ودية. لأنه، لسوء الحظ، القيادة البولندية تدخل الآن في موجات شديدة من معاداة روسيا".

وأضاف: "نرى أن هذه الدولة المعادية لنا تتحدث بصراحة عن نيتها التدخل المباشر وبالقوة، في الشؤون الداخلية لدولة مجاورة وهي الشريك والحليف والدولة الشقيقة لنا.. بطبيعة الحال، روسيا ملتزمة بضمان أمن بيلاروس".

وقال نائب وزير الدفاع الوطني البولندي السابق، فالديمار سكشيبتشاك، إن بولندا تستعد لتدعم انقلاب مسلح في بيلاروس، ورفده عسكريا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن الغرب يستعد لغزو أراضي بيلاروس وتدمير البلاد، ويعمل على تشكيل بعض الأفواج والهياكل والجحافل على قدم وساق، لتدبير انقلاب في بيلاروس.

وأشار لوكاشينكو إلى أن الغرب يحشد مسلحين من البيلاروس الهاربين من البلاد، لأن الأمر ليس مؤسفا لهم، كما يتم الدفع بالإرهابيين إلى أراضي بيلاروس للقيام بأعمال التخريب والتخويف، ويحاولون تشكيل خلايا لتنسيق الاحتجاجات، ويضخون الأموال والأسلحة في هذا الاتجاه.

المصدر: نوفوستي