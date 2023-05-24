الحرس الثوري يعلن "تدمير خلية إرهابية" جنوب شرقي إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، عن "تدمير خلية إرهابية"، بمحافظة سيستان وبلوشيستان جنوب شرقي البلاد.

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وقالت وحدة العلاقات العامة لفيلق القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية في بيان "إنه وفي ظل الرصد الاستخباري والاجراءات العملانية لمقاتلي الفيلق فقد تم القضاء على خلية إرهابية مسلحة كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في جنوب شرقي البلاد".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية والاستخارية في محافظة سيستان وبلوشستان تعقبت هذه الخلية الإرهابية المسلحة في جنوب المحافظة وتم القضاء عليها قبل وقوع أي عمل إرهابي مخطط له".

وأعلنت العلاقات العامة لفيلق القدس عن "مقتل عنصرين إرهابيين واعتقال عنصر ثالث في هذه العملية"، كذلك أفادت عن "ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأجهزة الاتصال كانت بحوزة الإرهابيين".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية