"الشاباك" يعلن اعتقال فلسطيني داخل الخط الأخضر "جندته حماس" لتنفيذ عملية انتحارية

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" إلقاء القبض على "عربي إسرائيلي من أم الفحم جندته حركة حماس لتنفيذ عملية انتحارية على حافلة في منطقة الخضيرة".

وقال الشاباك إن "التحقيقات بينت أن المشتبه به ويدعى محمد نادر محاجنة قد تم تجنيده من قبل الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة قبل بضعة أشهر"، مشيرا إلى أنه "بسبب الضغوط الاقتصادية والعقلية، بدأ محاجنة في الاقتراب من أيديولوجية الإخوان المسلمين وقرر تنفيذ هجوم إرهابي".

وأفاد بأن "محاجنة جمع معلومات حول الأهداف المحتملة للهجوم المخطط له، مع التركيز على المنشآت الدفاعية والمناطق المزدحمة وأرسل المعلومات التي جمعها إلى حماس، التي بدأت في توجيه محاجنة لتنفيذ هجوم تفجيري على خط 921 للحافلات في منطقة الخضيرة، وقام محاجنة بعدد من الإجراءات من أجل التحضير للهجوم قبل اعتقاله".

وأعلن أنه في 9 مايو، تم تقديم لائحة اتهام ضد محاجنة بتهمة ارتكاب انتهاكات أمنية خطيرة.

المصدر: "جيروزاليم بوست"