رئيس وزراء اليابان: لا نخطط للانضمام إلى "الناتو"

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه ليس لدى بلاده أي خطط للانضمام إلى حلف "الناتو"، مشيرا مع ذلك إلى عزم طوكيو على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الحلف.

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وقال كيشيدا ردا على أسئلة من النواب خلال جلسة عامة للغرفة العليا للبرلمان اليوم الأربعاء: "ليس لدى اليابان خطط للانضمام إلى حلف الناتو كدولة عضو أو شبه عضو".

وفيما يتعلق بفتح مكتب اتصال للناتو في اليابان، أقر كيشيدا بأن هذه المسألة قيد البحث، لكن "لم تتخذ أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن".

مع ذلك، شدد كيشيدا على أن بلاده ستواصل تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وحلفائها "في ظل التحديات الصعبة التي يواجهها النظام الدولي حاليا".

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الناتو يعتزم فتح ممثلية له في طوكيو العام المقبل، ستكون بمثابة مكتب اتصال لتسهيل التشاور بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يشارك حلفاء إقليميون آخرون للحلف، لا سيما أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، في مثل هذه المشاورات أيضا. ويحتمل البت في هذا الموضوع قبل قمة الناتو المقبلة، التي ستعقد يومي 11 و12 يونيو في ليتوانيا.

المصدر: وكالات