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المخابرات الإسرائيلية تعتقل جنديا بتهمة الاعتداء على قاصرين فلسطينيين

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المخابرات الإسرائيلية تعتقل جنديا بتهمة الاعتداء على قاصرين فلسطينيين
Legion-Media
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اعتقل جهاز المخابرات الإسرائيلي جنديا وشخصين آخرين، بتهمة الاعتداء على قاصرين عربيين، حسب وسائل إعلام محلية.

وأشارت وسائل الإعلام أن المحكمة سمحت يوم الاثنين الماضي، تمديد اعتقال الجندي حتى الأحد المقبل، كما منع من لقاء أي محام، واستأنف محاميه على هذا القرار، وكشفت أن القضية تعود إلى أكثر من شهر.

وعبّرت عائلة الجندي عن غضبها إزاء اعتقاله، وتم فرض التعتيم على كامل تفاصيل القضية.

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المصدر: وكالات 

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