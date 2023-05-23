وسائل إعلام: ترامب يواجه 24 تهمة تزوير تصل عقوباتها إلى 136 سنة في السجن

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة تزوير الوثائق ستجري في مارس 2024، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة CNBC التلفزيونية أن "المحاكمة ستبدأ يوم 25 مارس 2024، حسبما أعلن رئيس المحكمة خوان ميرتشان".

وأضافت القناة أن العملية ستبدأ قبل بضعة أشهر فقط، من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وستجرى خلال الانتخابات التمهيدية التي ستحدد مرشحي كل حزب.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة منع ترامب من نشر معلومات حول الأدلة في القضية، والتي ستكون دراستها قيد النظر.

ويواجه ترامب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمدفوعات لامرأتين، بما في ذلك الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، للتكتم على علاقتهما المزعومة، وأقصى عقوبة ممكنة لمجمل التهم الموجهة إلى ترامب هي 136 سنة في السجن.

وأعلن الرئيس السابق بنفسه براءته وعدم وجود أسباب لإقامة الدعوى، ويعتقد ترامب أن المحاكمة ذات دوافع سياسية فقط، وتتعلق بنيته الترشح للرئاسة في عام 2024. وقال محامي ترامب، جو تاكوبينا، إن المزاعم ضد موكله تفتقر إلى الحقائق.

المصدر: نوفوستي