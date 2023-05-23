وسائل إعلام: خسائر كييف في باخموت ستخلق مشكلة خطيرة لزيلينسكي

كتب بيركتاي دنيز، في صحيفة "جمهوريت" التركية، أن الخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات في أرتيوموفسك (باخموت)، ستخلق مشكلة خطيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال دنيز: "ظل زيلينسكي متمسكا بأرتيوموفسك، على الرغم من اقتراح الجيش بالانسحاب، وخسر عددا كبيرا من المقاتلين الأوكرانيين. في المستقبل، قد يسبب هذا الموقف الكثير من الإزعاج له".

ووصف الصحفي تحرير هذه المدينة (باخموت)، بأنه "انتصار لروسيا على "الناتو"، لأنها تقع عند تقاطع شبكات النقل، وقد حولت حدة الأعمال العسكرية هذه المدينة إلى رمز للنزاع".

وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، السبت الماضي، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على أرتيوموفسك (باخموت).

وقال في تسجيل مصور من أرتيوموفسك (باخموت): "بحلول ظهر اليوم الموافق للـ20 من مايو، نعلن السيطرة التامة على الجزء الأخير من أرتيوموفسك بعد 224 يوما من القتال".

وأضاف أن "فاغنر" ستسحب وحداتها من أرتيوموفسك للاستراحة، وستسلّم المدينة للجيش الروسي في الـ25 من مايو.

المصدر: RT + نوفوستي