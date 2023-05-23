كوساتشيف: "الناتو" يسعى للحصول على أكبر نفع ممكن في نزاع أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أن بلدان "الناتو" تسعى لجني أكبر نفع ممكن من أزمة أوكرانيا، مجددا التأكيد أن الحلف طرف مباشر في هذا النزاع.

وأضاف في حديث لـRT: "لا شك في أن حلف "الناتو" طرف مباشر في نزاع أوكرانيا، ويحاول بشتى السبل تحقيق أكبر نفع ممكن في هذه الأزمة".

وقال: "تصريحات ستولتنبرغ تنطوي على قدر قليل من الإدراك لمسؤولية الحلف عن أزمة أوكرانيا بسبب سياساته منذ فبراير الماضي، وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الغرب بأسره".

يذكر أن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، دعا، اليوم، الدول الأعضاء في الحلف لرفع مستوى الإنتاج العسكري ولاسيما الذخيرة، التي لها أهمية حاسمة في "معركة اللوجستيات" في أوكرانيا، حسب تعبيره.

المصدر: RT