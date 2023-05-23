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ناشطو مناخ يعطلون حركة الطيران في مطار جنيف (صور + فيديو)

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ناشطو مناخ يعطلون حركة الطيران في مطار جنيف (صور + فيديو)
تويتر
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أعلنت إدارة مطار جنيف في سويسرا، أن ناشطي مناخ اقتحموا مدرج المطار يوم أمس الاثنين، مما أدى إلى تعطيل الحركة الجوية لفترة وجيزة.

وقالت إطارة المطار إنه "بسبب توغل الأشخاص في المدرج، تعطلت الحركة الجوية مؤقتا. واستؤنفت بشكل تدريجي منذ الساعة 12:40 ظهرا (1040 بتوقيت غرينتش)".

وجاء الإشعار في الوقت الذي قالت فيه مجموعات بيئية إن حوالي 100 من نشطاء المناخ من 17 دولة قاموا بتعطيل مؤتمر ومعرض طيران الأعمال الأوروبي (EBACE)، وهو أكبر معرض مبيعات للطائرات الخاصة في أوروبا.

وفي بيان مشترك، قالت "غرينبيس"، و"ستاي غراوند"، "تمرد العلماء" و"تمرد الانقراض"، إن النشطاء كانوا يحتلون سلميا طائرات معروضة للبيع في الحدث من قبل مطار جنيف.

وأظهرت صور نشرت على موقع "تويتر" النشطاء وهم يخيمون حول طائرة لامعة، رافعين لافتات ملونة كتب عليها "حظر الطائرات الخاصة" و الطائرات الخاصة تحرق مستقبلنا".

وتدخل نحو 12 من ضباط الشرطة على وجه السرعة لإبعاد النشطاء، بمن فيهم بعض الذين ربطوا أنفسهم بالطائرات، واحتجزوا حوالي 80 ناشطا.

المصدر: "أ ف ب"

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