ناشطو مناخ يعطلون حركة الطيران في مطار جنيف (صور + فيديو)

أعلنت إدارة مطار جنيف في سويسرا، أن ناشطي مناخ اقتحموا مدرج المطار يوم أمس الاثنين، مما أدى إلى تعطيل الحركة الجوية لفترة وجيزة.

وقالت إطارة المطار إنه "بسبب توغل الأشخاص في المدرج، تعطلت الحركة الجوية مؤقتا. واستؤنفت بشكل تدريجي منذ الساعة 12:40 ظهرا (1040 بتوقيت غرينتش)".

وجاء الإشعار في الوقت الذي قالت فيه مجموعات بيئية إن حوالي 100 من نشطاء المناخ من 17 دولة قاموا بتعطيل مؤتمر ومعرض طيران الأعمال الأوروبي (EBACE)، وهو أكبر معرض مبيعات للطائرات الخاصة في أوروبا.

En ce moment même ‼️

A Genève, 100 activistes climatiques soutenant @StayGroundedNet, @ScientistRebel1, @ExtinctionR et @Greenpeace, interrompent le plus grand salon de jets privés en Europe #Ebace2023.

Suivez-nous tout au long de cette action !#BanPrivateJets

🧵 1/ pic.twitter.com/qtHPk7Esi4 — Stay Grounded Network (@StayGroundedNet) May 23, 2023

وفي بيان مشترك، قالت "غرينبيس"، و"ستاي غراوند"، "تمرد العلماء" و"تمرد الانقراض"، إن النشطاء كانوا يحتلون سلميا طائرات معروضة للبيع في الحدث من قبل مطار جنيف.

🚨ACCIÓN🚨

BLOQUEANDO la mayor feria de JETS PRIVADOS de Europa.

Un centenar de activistas de diversos colectivos de 17 países pedimos en Ginebra, Suiza, la prohibición global de este modelo de aviación, un lujo de millonarios que solo agrava la crisis climática.#BanPrivateJetspic.twitter.com/9WrDEVjBoP — Greenpeace España (@greenpeace_esp) May 23, 2023

وأظهرت صور نشرت على موقع "تويتر" النشطاء وهم يخيمون حول طائرة لامعة، رافعين لافتات ملونة كتب عليها "حظر الطائرات الخاصة" و الطائرات الخاصة تحرق مستقبلنا".

وتدخل نحو 12 من ضباط الشرطة على وجه السرعة لإبعاد النشطاء، بمن فيهم بعض الذين ربطوا أنفسهم بالطائرات، واحتجزوا حوالي 80 ناشطا.

المصدر: "أ ف ب"