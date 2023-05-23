الدفاع الإسبانية: لا توجد لدينا مقاتلات من طراز "إف-16" لإرسالها إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس أن بلادها لا تنوي إرسال مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا بسبب عدم امتلاك إسبانيا لهذا النوع من الطائرات.

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وردا على سؤال صحفي حول احتمال نقل مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا قالت روبليس أمام الصحفيين في بروكسل، اليوم الثلاثاء: "إننا ندعم أوكرانيا وسنواصل دعمها في المستقبل، لأننا نعتقد أننا يجب أن نبقى موحدين. لكن ليست لدى إسبانيا حاليا مقاتلات من طراز "إف-16".

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن إسبانيا قد قامت بتدريب أكثر من ألف عسكري أوكراني وعدد من الأطباء، فإنه لا توجد لديها موارد لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".

وصرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في يناير الماضي بأن بلاده خصصت أكثر من 300 مليون يورو لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بداية النزاع العسكري. وأثناء زيارته إلى كييف تعهد سانشيز بتزويدها بـ 10 دبابات من طراز "ليوبارد".

المصدر: نوفوستي