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بريطانيا.. اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة (فيديو + صور)

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بريطانيا.. اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة (فيديو + صور)
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قتل مراهقان في حادث سير وقع قبل اندلاع أعمال عنف جماعية في كارديف في بريطانيا، حيث تم إلقاء قنابل مولوتوف على الشرطة وسط الفوضى التي شهدت إحراق سيارات ومكبات النفايات.

وقال ألون مايكل مفوض شرطة جنوب ويلز إن الصلة بين الحادث والاضطراب غير واضحة، مبينا أن ما يصل إلى 12 ضابطا أصيبوا في الاضطرابات التي وقعت في ليلة الاثنين واستمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء.

هذا وقال مغردون على "تويتر" إن الشرطة متورطة في الحادث الذي أدى إلى مقتل المراهقين، إلا أن شرطة جنوب ويلز أكدت أن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث بعد وقوع الحادث.

وقال مغرد: "أعمال شغب في كارديف، ويلز - الليلة الماضية بعد وفاة شابين عندما اصطدمت دراجتهم النارية بحافلة. ومن المفهوم أن الشرطة كانت تلاحق الشبان عندما وقع الحادث".

وأضرمت النيران في السيارات وألقيت الألعاب النارية على الشرطة بينما تجمع ما بين 100 و150 شخصا في مكان الحادث في شارع سنودن.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص، مشيرا إلى أن "تركيزنا ينصب الآن على التحقيق الكامل في ظروف الحادث والمشاهد المروعة التي أعقبته".

المصدر: BBC 

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