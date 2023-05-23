بريطانيا.. اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة (فيديو + صور)

قتل مراهقان في حادث سير وقع قبل اندلاع أعمال عنف جماعية في كارديف في بريطانيا، حيث تم إلقاء قنابل مولوتوف على الشرطة وسط الفوضى التي شهدت إحراق سيارات ومكبات النفايات.

وقال ألون مايكل مفوض شرطة جنوب ويلز إن الصلة بين الحادث والاضطراب غير واضحة، مبينا أن ما يصل إلى 12 ضابطا أصيبوا في الاضطرابات التي وقعت في ليلة الاثنين واستمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء.

Cars set on fire in Cardiff as UK police face ‘large scale disorder’ after road crash https://t.co/ejmrrQqfFX

-

-

-

-

-

Wizkid Burna Seyi Chimamanda John wick Neymar Davido Opay Travis Scott La Liga Madonna #ViniciusJrpic.twitter.com/DMTAd0DVzM — Space24 NG (@space24NG) May 23, 2023

هذا وقال مغردون على "تويتر" إن الشرطة متورطة في الحادث الذي أدى إلى مقتل المراهقين، إلا أن شرطة جنوب ويلز أكدت أن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث بعد وقوع الحادث.

وقال مغرد: "أعمال شغب في كارديف، ويلز - الليلة الماضية بعد وفاة شابين عندما اصطدمت دراجتهم النارية بحافلة. ومن المفهوم أن الشرطة كانت تلاحق الشبان عندما وقع الحادث".

Riot in Cardiff, Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 last night after two youths died when their motorcycle was in collision with a bus. It is understood the youths were being pursued by police when the fatalities occurred. 💔#Cardiff#Walespic.twitter.com/vCNADLhmrJ — Rosetta Porter (@Bwbach2u) May 23, 2023

Being told that riots started in Ely, Cardiff tonight as two teenage boys were killed in a collision with a bus as the siron bike they were travelling on was being chased by police. pic.twitter.com/SfBaT6bADh — Kevin smith (@KJ00355197) May 23, 2023

وأضرمت النيران في السيارات وألقيت الألعاب النارية على الشرطة بينما تجمع ما بين 100 و150 شخصا في مكان الحادث في شارع سنودن.

Massive riot in Ely, Cardiff, this evening after two youths died when their motorcycle was in collision with a bus. It is understood the youths were being pursued by police when the fatalities occurred. pic.twitter.com/c88F6qWQSQ — UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) May 23, 2023

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص، مشيرا إلى أن "تركيزنا ينصب الآن على التحقيق الكامل في ظروف الحادث والمشاهد المروعة التي أعقبته".

المصدر: BBC