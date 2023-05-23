يريفان: القوات الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع للجيش الأرمني
Sputnik
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صرح المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأرمنية بأن القوات الأذربيجانية أطلقت، ليلة الثلاثاء، نيران أسلحة خفيفة على مواقع للجيش الأرمني بالقرب من قرية كوتاكان في منطقة غيغاركونيكسكايا.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء: "في الساعة 00:20 من 23 مايو الجاري (بالتوقيت المحلي) أطلقت وحدات الجيش الأذربيجاني النار من أسلحة خفيفة من عيار مختلف في اتجاه المواقع الأرمنية الواقعة باقرب من قرية كوتاكان".
وأضاف البيان: "لم يتكبد الجانب الأرمني أي خسائر. وحتى الساعة 08:00 (بالتوقيت المحلي) كان الوضع على خط التماس مستقرا نسبيا".
المصدر: تاس