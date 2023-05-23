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يريفان: القوات الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع للجيش الأرمني

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يريفان: القوات الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع للجيش الأرمني
Sputnik
أرشيف
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صرح المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأرمنية بأن القوات الأذربيجانية أطلقت، ليلة الثلاثاء، نيران أسلحة خفيفة على مواقع للجيش الأرمني بالقرب من قرية كوتاكان في منطقة غيغاركونيكسكايا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء: "في الساعة 00:20 من 23 مايو الجاري (بالتوقيت المحلي) أطلقت وحدات الجيش الأذربيجاني النار من أسلحة خفيفة من عيار مختلف في اتجاه المواقع الأرمنية الواقعة باقرب من قرية كوتاكان".

وأضاف البيان: "لم يتكبد الجانب الأرمني أي خسائر. وحتى الساعة 08:00 (بالتوقيت المحلي) كان الوضع على خط التماس مستقرا نسبيا".

المصدر: تاس

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