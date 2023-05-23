برلماني ألماني للغرب: جازفوا وسلموا أوكرانيا صواريخ Taurus المجنحة بعيدة المدى!

يرى عضو البرلمان الألماني رودريش كيسويتر، الخبير في شؤون الدفاع بالاتحاد الديمقراطي المسيحي، أنه يجب على الغرب المجازفة الآن في موضوع تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وشدد على ضرورة تسليم أوكرانيا الصواريخ الألمانية - السويدية المجنحة بعيدة المدى من طراز Taurus التي يصل مداها إلى 500 كلم.

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وأضاف البرلماني في مقابلة صحفية نشرت اليوم: "يجب على شركاء أوكرانيا الآن أن يجازفوا وأن يزودوا أوكرانيا بكل ما يمكنها استخدامه لخوض القتال لكي تتمكن في آن واحد من استخدام مختلف أنواع الأسلحة وكل ما مسموح به من وجهة نظر القانون الدولي. تزويد أوكرانيا بصواريخ Taurusالتي يصل مداها إلى 400-500 كيلومتر سيكون مساهمة مفيدة للغاية من جانب ألمانيا".

ونوه البرلماني بأنه يجب على الغرب، تزويد أوكرانيا بكل السلاح الذي يمكن للناتو نفسه استخدامه. وقال: "بعد الآن، لا يجوز بتاتا وجود أية خطوط حمراء".

وأشار إلى أن "الجيش الألماني اشترى قبل 10 سنوات، حوالي 600 صاروخ Taurus، لكن فقط 150 جاهزة للعمل ومن الأنسب نقلها إلى كييف بدلا من تخزينها في ألمانيا".

وتعتبر صواريخ Taurus، مماثلة لصواريخ Storm Shadow البريطانية، التي تم تسليم العديد منها إلى أوكرانيا. لكن مدى الصواريخ الألمانية -السويدية أطول قليلا.