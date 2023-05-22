سكان أرتيوموفسك: قوات كييف كانت تقصف منازل المدنيين

قال لاجئ من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، إن سكان المدينة كانوا يعيشون معاناة كبيرة، بسبب قصف القوات الأوكرانية لمنازل المدنيين.

وأشار، إلى أن القوات الأوكرانية كانت تقصف المنازل بقذائف الهاون، وأن زوجته أصيبت بجروح خلال إحدى هذه الهجمات.

ونقلت صحيفة "إزفستيا" عن اللاجئ قوله: "نسمع صفير القذائف ونترقب سقوطها".

وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، أن القوات الروسية فرضت يوم السبت سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال بريغوجين في تسجيل مصور من أرتيوموفسك: "بحلول ظهر اليوم الموافق للـ20 من مايو، نعلن السيطرة التامة على الجزء الأخير من أرتوموفسك بعد 224 يوما من القتال".

وأضاف أن "فاغنر" ستسحب وحداتها من أرتيوموفسك للاستراحة، وستسلّم المدينة للجيش الروسي في الـ25 من مايو.

المصدر: RT + وكالات